Переселенцам и жителям Донбасса: Все о сервисах ГМС касаемо паспортов. Новости

В Украине за оформление паспортов отвечает Государственная миграционная служба (ГМС) Украины. По всем вопросам «паспортизации» нужно обращаться именно к ним в лице территориальных управлений/отделов ГМС или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, ГМС предоставляет следующие услуги:

1. Паспорт гражданина Украины:

ID: оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки (в случае обмена паспорта, взамен утраченного или похищенного);

ID: выдача паспорта гражданина Украины в форме карточки по достижению 14-летнего возраста (впервые);

вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины при достижении 25- и 45-летнего возраста.

2. Документы для выезда за границу:

выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

оформление документов для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства.

Также ГМС предоставляет услуги:

приобретение гражданства Украины (по рождению, по территориальному происхождению, принятие в гражданство Украины и прочее);

документирование иностранцев (оформление разрешения на иммиграцию, получение временного удостоверения и прочее);

приобретение статуса беженца или дополнительная защита.

В общем порядке местом обращения за получением услуг от ГМС является место проживания согласно регистрации в паспорте (принцип территориальности). Подобное не распространяется на получение повторно паспорта в форме ID-карты и загранпаспорта – осуществляется в любом подразделении ГМС.

Тем, кто постоянно проживает и имеет регистрацию места проживания на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской области, услуги можно получить в любом населенном пункте на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской области, в зависимости от того, где вы проживаете.

Важно: в таком случае справка переселенца не нужна.

Тем, кто покинул свое место проживания в связи с ведением боевых действий на территориях Донецкой и Луганской областей, необходимо обращаться:

по месту фактического проживания согласно справке переселенца (если она оформлена);

в любом населенном пункте на подконтрольной Украине территории Донецкой/Луганской области, в зависимости от того, где вы проживали (если справка не оформлена).

В случае, если на момент обращения за оформлением справки паспорт недействителен (не вклеено фото в паспорт), можно оформить справку переселенца по загранпаспорту (в случае его наличия).

Для этого следует обратиться по месту вашего фактического проживания в территориальное управление социальной защиты населения (собес), предоставить загранпаспорт и дополнительные документы, подтверждающие ваше проживание на момент возникновения боевых действий на территории Донецкой/Луганской области. В этом случае поданные документы собес может рассматривать на протяжении 15 дней.

Также правозащитники разъяснили, куда обращаться переселенцу в случае, если справка, подтверждающая соответствующий статус, была потеряна вместе с паспортом. «Несмотря на то, что в ГМС ратуют за экстерриториальность, обращаться нужно в любое территориальное подразделение миграционной службы Донецкой/Луганской области (зависимо от регистрации) либо (как было указано выше, если вы имеете паспорт для выезда за границу – сначала получаете дубликат справки) по месту фактического проживания. Если вы переехали до начала боевых действий, не являетесь переселенцем, но регистрацию в паспорте не меняли, то подать документы можно в любом населенном пункте на подконтрольной Украине территории Донецкой/Луганской области (в зависимости от того, где вы проживали)», – говорится в сообщении.

Если утерян либо украден паспорт в форме ID-карты, где оформить новый?

Выдача паспорта в форме ID-карты регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 г. № 302. Согласно этому законодательному акту для оформления паспорта вместо утерянного документа в форме ID-карты необходимо обратиться в любое подразделение ГМС. Сотрудники ГМС обязаны принять у вас пакет документов для восстановления паспорта.

Важно: если вы собираетесь получать паспорт в форме ID-карты впервые, то обращаться нужно в территориальное отделение ГМС по месту регистрации (в том числе как внутренне перемещенное лицо). Если вы зарегистрированы на временно неподконтрольной украинской власти территории и у вас нет справки ВПЛ, то нужно обратиться в отделение ГМС в области, в которой вы зарегистрированы.

Что касается получения паспорта впервые, то правозащитники обращают внимание, что сейчас паспорт гражданина Украины оформляется с 14-летнего возраста. Все паспорта изготавливаются в форме ID-карты. Получить паспорт в старой форме – «форме книжечки» – не является возможным. Какие нужны документы, можно посмотреть на сайте ГМС в разделе предоставляемых услуг «ID: Выдача паспорта гражданина Украины в форме карточки по достижению 14-летнего возраста (впервые)».

Также обратите внимание, что паспорт оформляется на период с 14 до 18 лет, а дальше меняется каждые 10 лет.

При подаче документов на первый паспорт присутствие родителей не обязательно, достаточно наличия паспорта одного из родителей. Документы второго родителя могут потребовать в том случае, если второй из родителей иностранец. Родители необходимы только для подачи документов на паспорт для выезда за границу до 16 лет.

Что касается вклейки фото в паспорт по достижению 25-ти и 45-ти лет, то документы принимаются в порядке, определенном для всех услуг ГМС.

Приказ Министерства внутренних дел Украины от 13 апреля 2012 г. № 320, которым был урегулирован порядок вклейки фотографии в паспорт гражданина Украины, утратил силу. Но согласно разъяснениям ГМС: «Вместе с тем, возможность по желанию лица вклеить фотографию в такой паспорт по достижению 25- и 45-летнего возраста прописана в других нормативно-правовых актах, поэтому такая услуга и в дальнейшем будет предоставляться подразделениями государственной миграционной службы и Центрами предоставления админуслуг. Таким образом, как и раньше, по достижению 25- и 45-летнего возраста лицо самостоятельно будет решать, вклеить фото в паспорт в форме книжечки, или оформить ID-карту».

В случае отказа в приеме документов на вклейку фото правозащитники рекомендуют ссылаться на разъяснения ГМС, которые размещены на их официальном сайте, требовать письменный отказ в приеме документов, чтобы потом на него можно было подать письменную жалобу и оспорить. Оставить жалобу можно, позвонив на правительственную «горячую линию» 15-45.

В ГМС сказали принести трудовую книжку, права и другие документы, это правомерно?

Исчерпывающего перечня документов не существует, так же, как и обязанности лица предоставлять такие документы. Однако следует помнить, что в случае, если по предоставленным документам идентифицировать лицо невозможно, миграционная служба вынуждена будет отказать в оформлении документа.

Перед визитом в подразделения ГМС, ЦПАУ или Паспортного сервиса, правозащитники советуют взять с собой все документы, которые вы имеете. Также обратите внимание, если у вас есть паспорт для выезда за границу нового образца (синего цвета) – это значительно облегчить процедуру, ведь при оформлении этого документа, скорее всего, была произведена идентификация.

Что касается установления личности человека, в том числе, если он с временно неподконтрольной украинской власти территории, то принимаются свидетельские показания только от тех людей, кто является родственником с обязательным подтверждением родства (степень родства не играет роли) либо соседом по месту регистрации, то есть на временно неподконтрольной украинской власти территории. Но, если ГМС на месте предлагает пригласить друзей, знакомых – не стоит отказываться. Касаемо количества лиц, достаточного для опроса с целью установления личности, то единая норма отсутствует – по каждому случаю все индивидуально. Срок проверки не должен превышать 2 месяца. В случае, если не удалось установить личность через ГМС, вы должны получить отказ и обратиться в суд для получения решения об установлении личности.

Случаи, если паспорт сделали, но не хотят выдавать, указывая, что не прошел идентификацию, согласно позиции ГМС, является ошибкой конкретного сотрудника – документы не могут быть отправлены на печать ранее, нежели была пройдена идентификация. В таком случае сразу же обращайтесь к начальнику подразделения для выяснения обстоятельств.

Перенесут ли регистрацию, «прописку» в паспорт?

Согласно позиции ГМС, все отметки, внесенные в паспорт, должны быть перенесены. Это в первую очередь касается замены паспорта в связи с непригодностью или сменой фамилии.

Относительно детей – «прописка» будет внесена на основании копии паспортов родителей, в которых одинаковая регистрация места проживания, и документов, которые подтверждают право собственности.

Важно: После проставления любой отметки другого государства (например, о виде на жительство в РФ) или незаконных формирований в паспорт, документ считается недействительным. В этом случае паспорт будет подлежать замене.

В постановлении Верховной Рады Украины «Об утверждении положения о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу» указано, что записи, вклеивание фотографии и отметки в паспорте осуществляются центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере гражданства. Этот пункт устанавливает исключительную монополию государства на любые действия с паспортом. Также постановление КМУ «Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государства, признания недействительной и уничтожения паспорта гражданина Украины» устанавливает, что одна из причин непригодности этого документа – оформление паспорта с нарушением норм законодательства. «Советуем вам не отдавать паспорт на проставление любых печатей на временно неподконтрольной территории или на территории иностранного государства», – отмечают правозащитники.

Как мне пересекать линию соприкосновения на период изготовления паспорта?

Вам обязательно нужно получить в ГМС справку о сдаче документов и получение паспорта. Образец справки установлен п. 5.1 Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. «Все подразделение ГМС должны быть об этом проинформированы, но, к сожалению, не все выдают такие по собственной инициативе. Поэтому, если вам такую не предоставили – запросите!», – подчеркивают правозащитники.

Такую же справку получают и те, кто осуществляют вклеивание в паспорт гражданина Украины образца 1994 г. фотографии по достижению 25- или 45-летнего возраста.

Несмотря на то, что паспорт гражданина Украины получается с 14 лет и теперь исключительно в форме ID-карты, самостоятельно пересекать линию соприкосновения дети могут только с 16-летнего возраста. Здесь изменений пока что нет.

Что касается оформления паспорта для выезда за границу, то это осуществляется в любом территориальном управление ГМС на территории, подконтрольной Украине. Также можно воспользоваться услугами Государственного предприятия «Документ». «Обратите внимание, что до сих пор оформление паспорта может занять более значительное время, нежели указывается. Связано это, как говорит ГМС, с необходимостью проведения идентификации каждого заявителя. Предоставление дополнительных документов, кроме обязательных – паспорта гражданина Украины, ИНН (если загранпаспорт получается впервые) – является вашим правом, а не обязанностью. Ведь именно на ГМС лежит обязанность осуществления запросов», – отмечают правозащитники.

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