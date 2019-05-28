Информация о минировании вузов в Мариуполе не подтвердилась (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) информация о минировании зданий Мариупольского государственного университета (МГУ) и Донецкого государственного университета управления (ДонГУУ) не подтвердилась. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Информация о минировании учебных корпусов ДонГУУ и МГУ в Мариуполе не подтвердилась», – говорится в сообщении.

От Главного управления были привлечены 17 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщалось ранее, сегодня в здания учебного учреждения поступили сообщения о минировании. Людей эвакуировали.

Напомним, вчера, 27 мая, в Краматорске полицейские эвакуировали студентов и работников учебного корпуса Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА) из-за сообщения о минировании.

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