Внеочередные выборы в ВРУ: Как проголосовать не по месту регистрации. Новости

Граждане Украины, в том числе переселенцы, имеют право голосовать на внеочередных парламентских выборах не по месту регистрации. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Общественники рассказали о нескольких простых шагах для реализации права на волеизъявление.

Что необходимо сделать, чтобы проголосовать на другом участке?

До 15 июля включительно прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ). Адреса и время работы по ссылке: drv.gov.ua

Какие взять документы?

Если ваша регистрация находится на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой, Луганской областей **, необходимо взять только паспорт.

Если ваша регистрация не находится на временно неподконтрольных украинской власти территориях территориях, необходимо взять подтверждающие документы: договор аренды жилья (в т. ч. не заверенный нотариусом), справку с работы, учебы, больницы, проездные документы, билеты в театр, – перечень документов не является исчерпывающим.

Общественники рекомендуют:

Проверить свои данные в Личном кабинете избирателя на сайте drv.gov.ua Взять с собой копию паспорта. Пройти процедуру как можно раньше – чтобы не попасть в очереди, а попасть уже в список избирателей.

Важно: Даже если вы меняли место голосования на парламентских выборах 2014 года или президентских выборах 2019 года, процедуру необходимо повторить.

«Внимание! Свидетельство о временном изменении места голосования не является обязательным документом для получения бюллетеня. Отсутствие удостоверения или требование членов комиссии его предоставить не отнимает у вас право принять участие в выборах!», – подчеркивают общественники.

А тем временем на сайте ГРИ обновлена информация о количестве граждан, сменивших место голосования. «За второй день, с тех пор, как отделы ГРИ начали обрабатывать заявления граждан, это сделали 316 человек, а всего – 375», – подытожили в Общественном холдинге.

* Если вы будете находиться за пределами своего избирательного округа, то получите только один бюллетень – для голосования по партийным спискам.

** В соответствии с Указом президента Украины № 32/2019 «О границах и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Читайте также: