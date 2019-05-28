Донетчина и Луганщина имеют самые низкие показатели социально-экономического развития. Новости

Донецкая и Луганская области вошли в пятерку регионов Украины, где самые низкие показатели социально-экономического развития за 2018 год. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сегодня, 28 мая, передает пресс-служба Минрегиона.

Так, по результатам обнародованного Минрегионом мониторинга социально-экономического развития регионов за 2018 год, лучшие показатели в Харьковской, Ровенской, Винницкой, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Самые низкие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.

«Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов было основано в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6 направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка – элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений», – говорится в сообщении.

Показатели рейтинга – индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.

Подробнее с мониторингом можно ознакомиться на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, Донецкая и Луганская области вошли в регионы-лидеры по росту местных бюджетов в 2019 году.

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