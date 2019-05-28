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Не забудьте! КПВВ на линии соприкосновения переходят на летний режим работы. Новости

Не забудьте! КПВВ на линии соприкосновения переходят на летний режим работы

28.05.19 16:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

С 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ «Золотой» – дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск»;

КПВВ «Майорское» – дорожный коридор «Горловка – Бахмут»;

КПВВ «Марьинка» – дорожный коридор «Донецк – Курахово»;

КПВВ «Новотроицкое» – дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Волноваху)»;

КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) – дорожный коридор «Новоазовск -–Покровск – Талаковка –Мариуполь»;

КПВВ «Станица Луганская» – дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар».

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