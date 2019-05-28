Украину посетят главы МИД Германии и Франции. Новости

Украину в четверг, 30 мая, посетят главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом после ряда рабочих встреч в Берлине заявил заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».
«У нас будут два министра иностранных дел – Франции и Германии с общим визитом», – сказал он.
Заместитель главы Администрации президента Украины также сообщил, что Германия готова тесно сотрудничать в вопросах Минских договоренностей по Донбассу, а переговоры с Францией состоятся в ближайшее время.
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