На Донетчине патрульные за полчаса разыскали пропавших детей. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в течение полчаса патрульные нашли трех пропавших детей. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«27 мая патрульные получили сообщение о пропавших детях в Краматорске. Мать двоих несовершеннолетних – десяти и шести лет сообщила, что вместе с ребенком соседки ее дети пошли в школу на детскую площадку, пока взрослые были на работе. До 14 часов они не вернулись. Тогда родители решили своими силами начать поиски. Около 20 часов они обратились в полицию. Экипаж патрульных, которые прибыли на место, пообщались с испуганными родителями, получили описание детей и начали отрабатывать прилегающую территорию», – рассказали в пресс-службе.

После тридцати минут поисков дети нашлись. По их словам, они шли домой после «путешествия» у леса.

«К счастью, дети не пострадали. Правонарушений в отношении них совершено не было. Патрульные передали несовершеннолетних родителям и провели со всеми участниками события профилактическую беседу», – добавили в пресс-службе.