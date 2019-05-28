Масштабное мероприятие: Как отметят годовщину создания Луганщины (Программа). Новости

В Кременной 1 июня отметят День создания Луганской области. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА) Сергей Филь на своей странице в Facebook.

«В этом году будем отмечать годовщину создания Луганской области в Кременной. Луганщина – это Украина, а праздновать в нашей стране тоже умеют. Готовим масштабное мероприятие с праздничной торговлей, детскими аттракционами, художественными выставками. И, конечно, насыщенной концертной программой», – написал он.

Так, празднование состоится 1 июня. Начнется в 16:00 на площади Красная и продлится до позднего вечера. «Ждем всех!», – подытожил Филь.

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Напомним, в Луганской области команда разработчиков от ПРООН представила бренд «Луганщина МОЯ».

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