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В Краматорске в детском саду обнаружили змею (Фото). Новости

В Краматорске в детском саду обнаружили змею (Фото)

28.05.19 16:58dnews.dn.uaНовости

Фото: Региональный ландшафтный парк «Краматорский»

На территории одного из детских садов Краматорска (Донецкая обл.) сотрудники обнаружили змею. Они обратились за помощью в региональный ландшафтный парк «Краматорский», сообщает пресс-служба парка.

«Прибыв на место, начальник научно-исследовательского отдела парка установил, что речь идет об уже обычном (Natrix natrix) – типичном для нашей местности не ядовитом пресмыкающемся», – говорится в сообщении.

Отмечается, что змея была отловлена и выпущена в дикую природу в пределах парка.

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