Несколько городов и районов на Донетчине останутся без воды. Новости

Покровск, Мирноград, Селидово, Новогродовка, Покровский, Добропольский, Александровский районы Донецкой области из-за ремонтных работ в среду, 29 мая, останутся без воды. Об этом в телефонограмме сообщил директор Покровского РПУ КП «Компания "Вода Донбасса"».

Отмечается, что Покровское подразделение компании «Вода Донбасса» будет проводить ремонт секционной задвижки диаметром 800 мм на Ровненской насосной станции III подъема, а также регламентные работы на Карловской фильтровальной станции.

В связи с этим с 10:00 до окончания ремонтных работ будет прекращена подача воды в Покровск, Мирноград, Селидово, Новогродовку, Доброполье, Покровский, Добропольский, часть Ясиноватского, Александровский районы Донецкой области.

Источник: ТК «Орбита»