Делегация Королевства Швеция прибыла в Донецкую область (Фото). Новости

Сегодня, 28 мая, в Краматорске (Донецкая обл.) состоялась встреча представителей Донецкой облгосадминистрации под председательством первого заместителя Евгения Вилинского с делегацией Королевства Швеция. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы гибридной войны РФ с Украиной, роль военных в контексте общих общественных вызовов», – говорится в сообщении.

По словам Вилинского, обмен информацией полезен для обеих сторон. «Без тесного взаимодействия с военными было бы невозможно здесь работать. Например, с СIМIС (Гражданско-военное сотрудничество Вооруженных Сил Украины, – ред.) мы координируем работу в прифронтовой зоне. Даже любые работы в тылу не начинаются без разминирования. В то же время со своей стороны мы предоставляем всестороннюю поддержку подразделениям ООС, находящимся здесь. И эта работа дает результат», – сказал он.

Также Вилинский подчеркнул, что большой проблемой Донецкой области является «депопуляция, из-за которой было потеряно большое количество квалифицированных специалистов, и это влияние, к сожалению, является долговременным».