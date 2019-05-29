Общественники хотят встретиться с Зеленским по вопросам «Минска». Новости

Общественный совет при МинВОТ принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости консультаций с правозащитниками и общественниками о кадровых назначениях переговорщиков в Трехстороннюю контактную группу. Как сообщают «Донецкие новости», об этом заявил глава Общественного совета при МинВОТ Геннадий Борисичев.

«Мы проголосовали за то, чтобы тех политических деятелей, которые утратили доверие своего народа, заменить на правозащитников, которые в большинстве своем являются выходцами из Донбасса, и очень важный момент – являются не политизированными», – сказал он.

«Политик и бывший политик уже обременен какими-то обязательствами, связями и контактами за многие годы своей политической деятельности. В данный момент правозащитники не обременены ничем, а только в течение 5-ти лет тратили свои средства и силы на защиту основных прав гражданского населения, которое пострадало в результате войны на Донбассе», – продолжил Борисичев.

Глава Общественного совета при МинВОТ отметил, что на сегодня в числе экспертов Трехсторонней контактной группы по Донбассу в составе украинской делегации нет ни одного правозащитника, который бы плотно занимался проблемами переселенцев.

«У нас есть обращение. Мы призываем Владимира Зеленского как можно быстрее организовать встречу с представителями Общественного совета при МинВОТ и другими правозащитными организациями. И как можно быстрее заполнить тот вакуум, который был создан в результате ухода ключевых переговорщиков из Минского процесса», – сообщил Борисичев.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.

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