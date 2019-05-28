Доступное жилье: На Луганщине предоставили первую в этом году господдержку. Новости

В Луганской области предоставлена первая в 2019 году государственная поддержка на строительство (приобретение) «доступного жилья». Об этом сообщает пресс-служба Луганского регионального управления Госмолодежжилья.
«Подписан первый в 2019 году договор на оказание государственной поддержки на строительство (приобретение) доступного жилья за счет государственного бюджета», – сказано в сообщении.
Как отмечается, государственную поддержку в размере 372 тыс. 435 грн на строительство (приобретение) квартиры общей площадью 58,2 кв. м в жилом комплексе «Оберег» (Северодонецк) получила семья Коваленко.
Как сообщалось ранее, в Украине начали реализацию программы «Доступное жилье» в текущем 2019 году.
Напомним, что в Украине по программе «Доступное жилье», начиная с 2017 года, 273 семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) приобрели собственное жилье (из них в 2018 году – 208 семей ВПЛ).
На реализацию программы «Доступное жилье» в 2019 году в Донецкой области запланировано выделение почти 10 млн грн, в Луганской области – более 5 млн грн.
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