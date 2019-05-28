На Донетчине прокуратура требует для пособника НВФ «ДНР» пожизненного заключения . Новости

В Донецкой области прокуратура требует более сурового наказания для пособника участников незаконных вооруженных формирований «ДНР», по вине которого в 2014 году погибли 10 воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще 5 попали в плен. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.

«Прокуратурой Донецкой области в Запорожский апелляционный суд подана апелляционная жалоба на приговор Куйбышевского районного суда Запорожской области, которым мужчина оправдан за недоказанностью вины в совершении террористического акта, во время которого десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли и еще пятеро попали в плен», – говорится в сообщении.

Как отмечается, сторона обвинения настаивает на полной доказанности вины осужденного в совершении террористического акта и требует отмены приговора суда первой инстанции и нового приговора в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре напомнили, что 29 июля 2014 года, во время выполнения боевой задачи, вблизи села Латышево (Шахтерский р-н, Донецкая обл.) расположились 19 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 61-летний местный житель, сторонник «ДНР», вошел в доверие к военнослужащим ВСУ и, под предлогом проведать жену, выехал на своем автомобиле в направлении Снежного, откуда вернулся в сопровождении 4 единиц тяжелой военной бронетанковой техники вместе с участниками НВФ. В результате неравного боя 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 попали в плен.

Кроме того, в рамках уголовного производства прокуратурой Донецкой области доказано, что в 2014 году правонарушитель зарегистрировал на неподконтрольной украинским властям территории предприятие и платил налоги в «центральный республиканский банк ДНР», что является финансированием терроризма. За это мужчина приговорен к 8 годам тюрьмы с лишением права занимать руководящие должности и осуществлять финансовую хозяйственную деятельность на 2 года с конфискацией имущества.

Также уточняется, что спецоперация по розыску преступника длилась почти 2 года. Совместными усилиями работников Национальной полиции и военных сил специальных операций в июле 2016 года злоумышленник был задержан и арестован по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.