USAID готова внедрять новые проекты в Мариуполе (Фото). Новости

В Мариуполь (Донецкая обл.) приехали заместитель председателя Агентства США по международному развитию (USAID), бюро Европы и Евразии Марго Эллис и руководитель миссии USAID Сьюзан Фритц. В рамках визита они, вместе с заместителем городского головы Сергеем Орловым, посетили экскурсию по центру города, сообщает пресс-служба горсовета.

Директор краеведческого музея Наталья Капустникова показала иностранным гостям Драматический театр, Театральный сквер, водонапорную башню и остатки церкви Марии Магдалины. Познакомила участников экскурсии с историей Мариуполя и рассказала о реконструкции города.

Сергей Орлов отметил, что Мариуполь совместно с USAID реализует два новых больших проекта. Первый – направлен на экономическое развитие, а второй – на демократическое управление.

Благодаря технической и экспертной поддержке партнеров, Мариуполь стал открытым, доступным и прозрачным городом. С помощью USAID в городе открыли первый в Донецкой области Центр предоставления административных услуг.

«Мы договорились о поддержке со стороны USAID Программы развития малого и среднего бизнеса. Уже сейчас мариупольские предприниматели могут получить гранты на открытие собственного дела. Также Агентство поможет нам в оснащении Мультицентра и подготовке персонала», – рассказал заместитель городского головы.

В свою очередь, Марго Эллис рассказала о планах USAID в развитии восточных регионов Украины.

«Мы запустили два проекта на Востоке Украины общей стоимостью порядка 120 млн долларов. В ходе их реализации Мариуполь также получит свою выгоду. Программы работают в сфере развития экономики и самоуправления. Надеемся, что и сами жители будут принимать участие в управлении городами», – подчеркнула Марго Эллис.

Заместитель председателя Агентства США по международному развитию (USAID) подчеркнула важность общего виденья в развитии региона и поблагодарила местную власть за четкую стратегию и активную позицию.​