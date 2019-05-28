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Угрожал жителям: В Покровске сожгли рой шершней (Фото). Новости

Угрожал жителям: В Покровске сожгли рой шершней (Фото)

28.05.19 17:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Покровске (Донецкая обл.) спасатели уничтожили на подворье местных жителей рой шершней. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Рой, который находился на возле дома в старом пне, представлял опасность для местных жителей.

«Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, уничтожили рой шершней путем его поджога», – говорится в сообщении

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

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