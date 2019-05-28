Проект европейского уровня: В селе на Донетчине строят ФАП (Фото). Новости

В селе Свободное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) строят фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«Сегодня председатель райгосадминистрации Дмитрий Такаджи и первый заместитель председателя РГА Ольга Сидоренко осмотрели ход строительства ФАПа в с. Свободном», – говорится в сообщении.

Как сообщается, указанное медицинское учреждение строится в соответствии с государственной программой «Доступная медицина», что «является уникальным проектом европейского уровня».

Напомним, в Донецкой области жителям сел и поселков не хватает аптечных пунктов. Местные вынуждены ездить за лекарствами в райцентры.

Читайте также: