Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский исключил положение о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменения, исключив положения о потере Саакашвили Михаилом гражданства Украины», – говорится в соответствующем указе.

Кроме того, указом № 329/2019 он предоставил гражданство пяти лицам:

Ахмад Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженец Исламской Республики Иран, проживающий в городе Киеве;

Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Донецкой области;

Самед-заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженец Азербайджанской Республики, проживающий в городе Киеве;

Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович, 1974 года рождения, уроженец Кыргызской Республики, проживающий в Киеве;

Альтунси Тамер Мохаммед Маджед, 1972 года рождения, уроженец Сирийской Арабской Республики, проживающий в Одессе.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял украинское гражданство из-за недостоверных данных, указанных в анкете.

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