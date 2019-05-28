Яркий пример: Гройсман рассказал об успешном опыте ОТГ на Луганщине. Новости

В поселке Троицкое (Луганская обл.) эффективно работает объединенная территориальная громада (ОТГ). Об этом сегодня, 28 мая, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Название поселка Троицкое слышали много украинцев. Даже те, которые ни разу не были на Луганщине. Это место часто попадает в новости, ведь совсем недалеко – зона боевых действий. Недавно прочитал историю Троицкой громады. Несмотря на сложные условия, здесь объединилась и эффективно работает ОТГ», – написал он.

По словам Гройсмана, в помещении старого советского отеля открыли современный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), который предоставляет более 70 услуг.

Только за год установили около 40 км уличного освещения.

В 2018 году бюджет Троицкой громады составлял 97 млн ​​грн, в 2019 году – уже 124 млн грн. «Децентрализация – это единственный выход. Власть нужно было отдавать на места. Когда приходишь на выборную должность, появляется очень здоровая ответственность перед людьми», – цитирует председателя ОТГ Демида Палагно премьер-министр.

«Так и есть. Ответственность перед людьми накладывает большой долг, но и помогает сделать то, что казалось невозможным. Троицкая ОТГ тому яркий пример. Громада стала успешной, несмотря на сложнейшие условия, в которых оказалась», – резюмировал Владимир Гройсман.

Напомним, в Троицкой ОТГ решено создать в составе Троицкой центральной районной больницы отделение для оказания паллиативной помощи на 25 коек. Сейчас отделение в стадии организации.

Как сообщалось ранее, Донецкая и Луганская области вошли в регионы-лидеры по росту местных бюджетов в 2019 году.

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