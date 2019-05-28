Отменены юридические барьеры для предоставления госсервисов жителям Гладосово, – МинВОТ. Новости

Все юридические препятствия, которые возникали у местного населения прифронтового поселка Гладосово (Донецкая обл.), должны быть устранены, а весь спектр государственных сервисов – возобновлен. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

«МинВОТ приветствует принятие Верховной Радой Украины постановления "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области"», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что населенный пункт Гладосово полностью перешел под контроль правительства Украины осенью 2017 года, однако в течение двух лет людям приходилось оформлять справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для получения пенсионных и социальных выплат. Также местное население не имело доступа ко всем услугам органов местного самоуправления: оформление документов по месту жительства, паспорта, в случае его отсутствия, качественного медицинского обслуживания, сервисов образования и др.

«Территория поселка Гладосово подконтрольна правительству Украины, однако, согласно Государственному классификатору объектов административно-территориального устройства Украины, относится к временно оккупированному Гольмовскому поселковому совету Горловского городского совета Донецкой области. Согласно принятому новому постановлению, поселок Гладосово будет входить на территорию Новолуганского сельского совета Бахмутского района Донецкой области, что полностью находится на подконтрольной территории и предоставляет возможности для восстановления социального, медицинского и юридического обслуживания, возобновления всех видов социальной помощи, льгот, субсидий, пенсий и снижения социальной напряженности», – сообщили в МинВОТ.

Как сообщалось ранее, жители поселка Гладосово, который в ноябре 2017 года был взят под контроль ВСУ, сталкиваются с проблемами получения пенсий и соцвыплат.

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