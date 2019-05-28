Данилюк назначен секретарем СНБО. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, Данилюк был советником в команде Зеленского. Он заявлял, что возобновление переговоров в Нормандском формате является ключевым для команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Данилюк с 17 июля 2014 года был постоянным представителем президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года – заместитель главы администрации президента Порошенко. В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины. 7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.