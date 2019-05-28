Врезался в дерево и погиб на месте: В Северодонецке полиция ищет очевидцев ДТП (Фото). Новости

В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель. Полицейские ищут очевидцев смертельной аварии. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает отдел коммуникации Северодонецкого отдела полиции.

Смертельное ДТП произошло 4 апреля около 15 часов. 47-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2102, двигался по автодороге Т-1306, сообщением «Новоайдар-Северодонецк», в направлении движения от г. Северодонецка. На 11 км водитель выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате полученных телесных повреждений он погиб на месте.

«В производстве Следственного управления ГУНП в Луганской области находятся материалы досудебного расследования, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины», – говорится в сообщении.

С целью выяснения обстоятельств ДТП, лиц, которые являются очевидцами или владеют информацией о данном ДТП, или двигались в указанное время в районе места ДТП, просят обратиться в следственное управление ГУНП в Луганской области по адресу: г. Северодонецк, ул. Вилесова, 1 или по телефонам: +38 (050) 55 77 115 или «102».

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