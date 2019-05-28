США рассмотрят возможность непризнания выданных на Донбассе паспортов РФ, – Волкер. Новости

Соединенные Штаты Америки рассмотрят возможность непризнания российских паспортов, которые Российская Федерация раздает гражданам Украины на неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донбасса. Об этом сегодня, 28 мая, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время онлайн-брифинга, передает «Европейская правда».

По его словам, российская паспортизация в Украине является провокационным шагом. «Это очень провокационный шаг со стороны России – выйти и сказать, что мы будем раздавать российские паспорта гражданам другой страны», – отметил Волкер.

Также, он выразил надежду, что украинцы, вероятно, не будут принимать эти паспорта. «Они сильно страдают от российской оккупации на Донбассе», – сказал Волкер.

Спецпредставитель США не исключил, что Соединенные Штаты могут не признавать российские паспорта на украинском Донбассе.

«Мы также рассмотрим, будем ли мы в состоянии идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это уже сделали в случае с паспортами в Крыму», – добавил Курт Волкер.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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