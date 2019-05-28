Мэр Славянска посмотрел на «бедных бабушек», и решил создать муниципальную полицию (Видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) планируют создать муниципальную полицию для особых случаев, например, для борьбы со стихийной торговлей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 мая, во время пресс-конференции заявил мэр города Вадим Лях.

Он побывал на одной из улиц, где уже длительное время ведется незаконная торговля продуктами питания и промышленными товарами. Соответствующее видео Лях разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня прошелся по стихийному рынку по улице Толстого, посмотрел на тех "бедных бабушек" в кавычках, которые там разворачивают торговлю. 70% – это люди, у которых прилавки уже по 3 метра, оборот ни одна тысяча гривен в день. Они ведут полноценный бизнес, стоят на зеленых зонах, микроавтобусами подвозится товар сомнительного происхождения. Это яйца, мясо, рыба, тапочки, постельное белье, халаты, махровые полотенца – полный ассортимент, точно такой же, как и на рынке», – поделился мэр.

Вадим Лях также высказал и предложение по решению этой проблемы: «Пришло время создавать муниципальную полицию из 5-7 человек для таких локальных моментов, на которые обычная полиция не хочет реагировать».

Мэр признал, что кроме «черных» торговцев на рынок вынуждены выходить пожилые люди действительно с тяжелым материальным положением. С целью оказания помощи таким гражданам планируют разработать социальную городскую программу.

«Я переговорю с администрацией Центрального рынка на эту тему. Для того, чтобы не поднялся шум, что ["зачищают"] бабушек, которых, действительно, нужда заставила выйти торговать на земле зеленью или еще чем-то, – программу сделаем. Если пустуют места на рынке, два десятка социальных мест по этой программе город оплатит. Например, выделим такие места на сезон через Управление соцзащиты населения. То есть, бабушка обратится в УСЗН, получит справку о том, что она малообеспеченная и что у нее есть огород и она продает, например, свою зелень либо яблоки. С этой справкой она получит талончик на торговлю на рынке. А город тогда профинансирует вот такую, можно сказать, программу борьбы с бедностью, чтобы людям дать возможность поторговать», – пояснил Лях.