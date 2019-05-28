В Донецкой области задержали преступную группу, воровавшую уголь. Новости

В Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины, шести гражданам, которые в составе организованной преступной группы нанесли предприятию ущерб на сумму свыше 1 млн грн. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в период с июня по август 2018 пятеро жителей Донецкой области в возрасте от 20 до 36 лет, вступив в преступный сговор с 36-летним руководителем структуры, в служебные обязанности которого входило обеспечение сохранности имущества Частного акционерного общества «ММК им. Ильича», проникали на охраняемую территорию и похищали с железнодорожных вагонов уголь марки «кокс».

В дальнейшем уголь перегружали в грузовые автомобили, которые находились в пользовании участников ОПГ, и вывозили для укрытия в складских помещениях с целью дальнейшей реализации.

В настоящее время деятельность преступной группы прекращена. Прокуратурой в суд подано ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.