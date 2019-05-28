Урегулирование на Донбассе: Волкер назвал «красные линии». Новости

Любое признание захвата Россией территорий Донбасса является красной линией, которую нельзя переходить, если Киев хочет продолжения санкций против России в связи с ее агрессией против Украины. Об этом заявил на видеоконференции специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает «Укринформ».

«Важнейшей красной линией является продолжение выполнения Минских договоренностей. Это значит, что надо начать с прекращения огня, отвода тяжелого оружия, удаления иностранных войск, поскольку Россия продолжает сохранять существенные силы в регионе, удаление незаконных вооруженных формирований, осуществляющих оккупацию Донбасса прямо сейчас. Важно продолжать гарантировать безопасность для всех людей, выполняя политические аспекты Минска», – отметил американский дипломат.

Он отметил, что не должно быть действий, противоречащих этому.

«Вещи, которые идут против этого – признание каким-либо образом захвата этой территории Россией, или независимая автономия, не являются частью Минских договоренностей. Это – специальный статус, он еще должен быть разработан, но это не в полная автономия. Продление присутствия (российских) вооруженных сил на территории Украины также будет красной линией», – подчеркнул Волкер.

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