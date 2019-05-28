Шведскими военными рассказали о ситуации в зоне ООС (Фото). Новости

Сегодня, 28 мая, в Краматорске (Донецкая обл.) состоялась рабочая встреча заместителя командующего объединенных сил Богдана Бондаря со шведской делегацией во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеция в Украине подполковником Петером Лиденом. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что в ходе встречи их ознакомили с ситуацией и текущей оперативной обстановкой в ​​районе проведения Операции объединенных сил.

Бондарь рассказал о комплексном применении противником систем радиоэлектронного подавления и огневого поражения, об интенсивности обстрелов позиций украинских подразделений и нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, об обстановке в акватории Черного и Азовского морей.

Также заместитель командующего отметил, что Объединенные силы тесно сотрудничают с международными организациями в рамках гуманитарного разминирования, проводят целенаправленную работу по восстановлению объектов гражданской инфраструктуры и оказывают постоянную гуманитарную помощь уязвимым слоям населения.

В конце встречи Бондарь сил поблагодарил господина Лидена за поддержку Украины, а также за найденную возможность посетить район проведения операции Объединенных сил.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Краматорске состоялась встреча представителей Донецкой облгосадминистрации под председательством первого заместителя Евгения Вилинского с делегацией Королевства Швеция.