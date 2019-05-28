В Мариуполе спасли мужчину, который чуть не умер на обочине (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные откачали мужчину, который чуть не умер на обочине. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

Так, вчера вечером во время патрулирования проспекта Нахимова, полицейский автомобиль остановили прохожие, которые сообщили, что на обочине лежит без сознания человек. «Инспекторы привели в сознание парня, который сообщил, что накануне распивал алкогольные напитки с другом, после чего пошел домой. Также гражданин уверял, что страдает язвой желудка, а неизвестные ударили его в живот, отчего он сейчас страдает», – говорится в сообщении.

Патрульные сразу вызвали «скорую», но пока карета ехала, потерпевший начал терять сознание. «Через время старший лейтенант Самойлов перестал чувствовать его пульс и сразу бросился делать сердечно-легочную реанимацию. В дальнейшем дыхание и пульс возобновились, и хотя у мужчины еще были судороги, сознание он больше не терял», – добавили в полиции.

Мужчину передали врачам «скорой».