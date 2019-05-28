В экономику Донетчины инвестировали 4,8 млрд грн. Новости

На Донетчине в І квартале 2019 года предприятиями и организациями освоено 4 млрд 828 млн грн капитальных инвестиций*, что на 3,4% меньше, чем в январе–марте предыдущего года. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

По данным ведомства за этот период на Донецкую область приходилось 4,5% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял в стране 4 место после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в І квартале 2019 года освоено 3 млрд 69,1 млн грн, или 63,6% всех капитальных инвестиций. Как уточняется, в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 40,7%.

В промышленности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 1 млрд 752,8 млн грн, или 57,1% общего объема капитальных инвестиций в индустрию, что на 38,9% больше, чем в І квартале 2018 года. В угольную отрасль инвестиции сократились на 12,5% и составили 830,1 млн грн, или 27% всех инвестиций в промышленность.

Вместе с тем, по данным статистики, инвестиции в жилищное строительство в в І квартале 2019 года составили 26,9 млн грн, или лишь 0,6% всех капитальных вложений (по Украине – 10,8%).

В экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. Так, в І квартале 2019 года они составили 4 млрд 488,3 млн грн, или 93% общего объема капитальных инвестиций.

Кроме того, за счет средств местных бюджетов освоено 218 млн грн, или 4,5%. Капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 57,5 млн грн, или 1,2% всех капитальных инвестиций.

«На банковские кредиты и другие заимствования приходилось 37,6 млн грн, или 0,8% квартального объема всех капитальных инвестиций», – добавили в облстате.

* Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.