В Донецкой области задержали пограничника за торговлю наркотиками. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) осуществляется досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества пограничником. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, старший сержант отдела пограничной службы «Бахмут» неоднократно предлагал сослуживцам приобрести у него наркотическое средство.

Совместно с военной прокуратурой Донецкого гарнизона были задокументированы факты неоднократного сбыта пограничником вещества растительного происхождения зеленого цвета.

По заключению экспертизы вещество, которое продавал военнослужащий, является особо опасным наркотическим средством – каннабисом.

27 мая, сразу после сбыта очередной «дозы» наркотического средства, пограничник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В случае доказательства вины старшему сержанту грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.