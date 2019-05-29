Агрессия РФ на Донбассе не может быть препятствием для движения Украины в НАТО, – Волкер. Новости

Военные действия, которые РФ ведет на Донбассе не могут считаться препятствием для подготовки Украины к членству в НАТО и для помощи со стороны Альянса в проведении реформ оборонного сектора. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Укринформ».

«Тот факт, что Россия оккупирует часть Украины и продолжает боевые действия в Украине, является предметом беспокойства, поскольку страны НАТО не хотели бы быть втянуты в конфликт. В то же время, мы можем таким образом направить неверное послание России, мол, все, что она должна сделать – это атаковать страну, и эта страна не сможет считаться кандидатом на вступление в НАТО. Я думаю, мы достаточно ясно дали понять – мы продолжаем придерживаться взятых в Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году) обязательств, что однажды Украина станет членом НАТО. Мы хотим работать вместе с Украиной с тем, чтобы ответить на все вызовы, с которыми она сталкивается, чтобы создать для нее как можно лучшую позицию, чтобы НАТО могло рассмотреть вопрос о расширении, когда Украина также будет к этому готова», – сказал Волкер.

Американский дипломат назвал события на Донбассе «гуманитарной катастрофой», ведь больше всего страдает население этих регионов, которое требует всей возможной поддержки и помощи как со стороны правительства Украины, так и от международного сообщества.

«Все это происходит в результате российского вторжения, оккупации, и продолжения боевых действий на территории Украины. Украинцы продолжают гибнуть каждую неделю, это огромная трагедия. Мы все обеспокоены этим кризисом, этой войной», – отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

«В том, что касается евроатлантических стремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем. Еще надо много сделать во всех секторах – в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике... В части отношений с НАТО – также должны быть усилия по достижению взаимосовместимости и реформирования оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе», – резюмировал Курт Волкер.

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