Волкер заявил, что Украина выполнила свою часть Минских соглашений. Новости

Украина выполнила свою часть Минских соглашений и дальнейшее продвижение минского процесса сейчас зависит от России. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Радио Свобода».

«К сожалению, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации восточной Украины и продолжающихся боях там. Поэтому Украина не может пойти дальше в выполнении Минских соглашений, чем она уже сделала. От России зависит прекращение огня, вывод войск, иностранных войск, находящихся на территории Украины, роспуск незаконных вооруженных формирований, которые там есть, роспуск «народных республик», которые там есть и не имеющих места согласно Конституции Украины, и которые не являются частью минских соглашений», – отметил Курт Волкер.

Относительно будущей встречи с представителем России Волкер сказал, что еще в начале года российская сторона дала понять, что не видит смысла встречаться в течение президентской кампании. Сейчас же сразу началась парламентская кампания в Украине, поэтому Волкер дал понять, что он не ожидает, что Россия пойдет на контакт до ее завершения.

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