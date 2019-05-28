Миссия МВФ встретилась с Зеленским: Договорились работать над новой программой. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда. Во время встречи обсуждали подготовку к заключению нового договора о сотрудничестве. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает «Громадське».

Отмечается, что встреча с представителями миссии МВФ продолжалась около полутора часов. Во время встречи стороны обсуждали процесс проведения реформ в Украине, в частности антикоррупционной.

«Что касается политической ситуации. Как вы знаете, были определенные месседжи о том, что миссия МВФ уехала и прекратила свою работу из-за решения о роспуске парламента. Однако это не так. Почему? Потому что решение о роспуске парламента – это политическое решение, внутреннее решение. Оно направлено на то, чтобы ускорить политические изменения в стране», – сообщил Данилюк.

По словам Данилюка, на встрече с миссией МВФ президент Зеленский представил свою повестку дня развития экономики Украины и дальнейшего сотрудничества с фондом.

«Первые шаги – это решение по борьбе с коррупцией, перезапуск судебной реформы, правоохранительных органов – это все то, что раньше ранее МВФ почти навязывал Украине, но не было желания делать. Однако сейчас чувствуется, что новая власть реально готова делать эти изменения», – добавил Данилюк.