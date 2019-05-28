Денисова обсудила соблюдение прав человека на неподконтрольном Донбассе с представителями Норвегии. Новости

Сегодня, 28 мая, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила с делегатами из Норвегии соблюдение прав человека на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

Денисова вместе со своими представителями встретилась с делегацией из Норвегии – Государственным секретарем, заместителем министра иностранных дел Аудуном Халворсеном, послом Королевства Норвегия в Украине Уле Т. Хорпестадом, а также с советниками МИД Норвегии Мириам Кристине Эхл, Финном Кристианом Нордли и Посольства Норвегии в Киеве Фредриком Артуром.

«Мы обсудили один из самых болезненных вопросов – соблюдение прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Я отметила, что в результате российской агрессии в Украине проживают 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, являющихся уязвимой категорией и нуждаются в защите и помощи от государства. Кроме того, мы имеем политзаключенных и военнопленных, содержащихся на территории РФ и временно оккупированного Крыма, количество которых только увеличивается. Нужно делать все для их освобождения», – рассказала украинский омбудсмен.

По ее словам, еще одной темой разговора были факты нападений на гражданских активистов и журналистов в Украине, которые вызывают беспокойство у норвежской стороны. «Я отметила, что в прошлом году было 235 таких случаев и я, как уполномоченный, реагировала на каждый из них. Вместе с норвежскими коллегами мы договорились о дальнейшем сотрудничестве. В частности, я выразила свою заинтересованность в налаживании связей с омбудсменом Норвегии», – подытожила Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, за прошлый 2018 год в офис уполномоченного ВРУ по правам человека поступило 905 сообщений о нарушении прав ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, из которых более 60% касались прекращения пенсионных выплат и других видов денежной помощи.

Напомним, что по состоянию на 27 мая в Украине учтены 1 млн 380 тыс. 977 переселенцев из Донбасса и Крыма.

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