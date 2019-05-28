В Донецкой области реальная зарплата выросла на 11%. Новости

На Донетчине в январе–марте 2019 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 10 640 грн*. По сравнению с январем–мартом 2018 года показатель вырос на 24,2%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, за этот период повысилась на 11%.

«В марте 2019 года средняя зарплата составила 11 365 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 8,1%, по сравнению с мартом 2018 года – на 27,3%. Реальная зарплата в марте по сравнению с февралем 2019 года повысилась на 7,2%, по сравнению с мартом 2018 года – на 14,1%», – говорится в сообщении.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 апреля 2019 года составила в области 462,9 млн грн. В течение марта долги уменьшились на 0,6% (на 3 млн грн), по сравнению с 1 января 2019 года – на 4,4 млн грн, или на 0,9%. Невыплаченная зарплата эквивалентна 10,9% фонда оплаты труда, начисленного за март.

Долги на экономически активных предприятиях области составили на 1 апреля 2019 года 409 млн грн, или 88,4% всей задолженности. Это на 0,5% меньше, чем на 1 марта, и на 0,1% меньше, чем было на начало 2019 года.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.