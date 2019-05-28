42 часа от Донецка до Азовского моря: Замглавы СММ ОБСЕ патрулировал на Донетчине (Фото). Новости

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Марк Этерингтон на прошлой неделе посетил Донецкую область. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Миссии.

По его словам, он провел 42 часа в патрулях с командами СММ в районе временно неподконтрольного украинской власти Донецка и в южном направлении к Азовскому морю, проехав 1 200 км от индустриальных городов до маленьких поселений. «Во время поездки я мог воочию увидеть, в какой непредсказуемой и рискованной среде безопасности работают наши наблюдатели. Истории людей, которых мы встретили на линии соприкосновения во время этой поездки, тронули меня до глубины души. Люди, которые непосредственным образом пострадали от этого конфликта, должны быть услышаны. СММ ОБСЕ продолжит доносить их голоса», – сказал Марк Этерингтон.

Как сообщается, Марк Этерингтон присоединился к наблюдателям СММ на местах, которые проинформировали его о текущей операционной обстановке в Донецкой области. Он воочию видел последствия несоблюдения режима прекращения огня для местного населения. В наблюдательном пункте на крыше Донецкого железнодорожного вокзала Марк вместе с другими наблюдателями осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью на северо-западной окраине города. Он также присоединился к патрулям в микрорайоне Трудовские в Донецке и Старомихайловке с целью осуществления мониторинга обстановки с безопасностью и гуманитарной ситуации.

Также побывали во временно неподконтрольном украинской власти Дебальцево, где они переночевали на передовой патрульной базе СММ.

Марк посетил Васильевскую насосную станцию, где увидел, как усилия СММ по содействию организации «окон тишины» и осуществлению мониторинга их соблюдения делают возможным проведение ремонтных работ на объектах гражданской инфраструктуры и обеспечивают их функционирование.

Кроме того, пользуясь правом СММ на свободу передвижения, заместитель главы СММ проехал через один из районов, где наблюдатели часто сталкиваются с ее ограничениями, в пункт пропуска на границе возле Мариновки в Донецкой области.

Замглавы СММ ОБСЕ завершил свой визит в Мариуполе, где участвовал в практическом семинаре по вопросам верификации вооружения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам пресс-службы СММ ОБСЕ

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