Пулемет «Максим» и стена из шин: Как украинские военные обороняют промзону в Авдеевке (Видео). Новости

Авдеевская промзона – одно из самых горячих мест на передовой. Там стоит обманчивая тишина. Армейцы усиливают свои позиции, а противник атакует сразу с нескольких сторон.

Украинские военные в разбитых строениях как будто в клещах. На выдвинутой позиции даже говорят шепотом, потому что любой звук, любое движение может привести к началу обстрела со стороны противника.

Обустраивать позиции в таких условиях военным приходится подручными средствами.

«За моей спиной баррикада из колес. Это мы ребятами сделали за одну ночь. Противник был поражен, что за такое короткое время появилась стена из шин, которая защищает украинских военных», – рассказывает боец ВСУ.

На этой позиции даже бойницы закрывают специальными дверками, чтобы противник не мог заметить передвижение военных.

«Мы привесили груз и у нас как автоматика. Ночью открываешь и по ориентиру смотришь, а потом автоматически дверка закрывается и все. Ночью мы сидим без света, потому что они ночью видят свет – сразу бьют», – говорит украинский военный.

Также на позиции стоит пулемет «Максим» 1939 года выпуска. Он хоть и старый, но успокаивает противника не хуже новых образцов вооружения

«Оружие серьезное и безотказное, никакой отдачи от него нет. Поэтому когда стреляешь – четко знаешь, куда тебе бить. Он работает, попадает туда, куда надо», – поясняет военный.

Военные говорят. что тишина на промзоне обманчивая. Противник ждет любой ошибки. «Ночью обстрелы каждые полчаса, пятнадцать, десять, пять минут. С любой из сторон. Никакой конкретики нет. Потом может группа подойти и завязаться серьезный бой», – рассказывают военные.

Армейцы уверены: артиллерия противника долго молчать не будет, поэтому укрепляют позицию и держат оружие наготове. Продвинуться вперед незаконным вооруженным формированиям не удастся.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТРК «Украина»