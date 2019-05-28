Чиновника из Луганской ОГА оштрафовали за купленный автомобиль. Новости

Государственного служащего Луганской ОГА обязали уплатить штраф за несвоевременное декларирование приобретенного имущества. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области обеспечено участие в рассмотрении судом протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией, предусмотренным ч. 2 ст. 172-6 КУоАП, в отношении главного специалиста Департамента финансов Луганской областной государственной администрации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в судебном заседании установлено, что государственный служащий, приобретя транспортное средство стоимостью 210 780 гривен, в нарушение требований ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции» несвоевременно сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал виновным субъекта декларирования в совершении административного правонарушения и применил наказание в виде штрафа 1 700 гривен.