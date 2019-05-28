В Донецкой области сократилось производство молока, но яиц – возросло. Новости

Объем производимой на Донетчине сельхозпродукции в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем предыдущего года увеличился на 0,9%, в том числе, предприятия получили продукции больше, чем в январе–апреле 2018 года, на 2%, а хозяйства населения – меньше на 1,4%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе–апреле 2019 года сократилось по сравнению с январем–апрелем предыдущего года на 4,2%, и составило 36,3 тыс. т.

«При этом предприятия получили продукции выращивания сельскохозяйственных животных (в живом весе) на 7,1% меньше, чем в январе–апреле 2018 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, надои молока в области в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года уменьшились на 3,8%. А яиц за этот период получено на 31% больше.

Согласно статистическим данным, поголовье крупного рогатого скота на 1 мая 2019 года сократилось по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 3,3%, в том числе количество коров уменьшилось на 5,2% и составило 32,8 тыс голов.

«Количество свиней уменьшилось на 1,7% и на начало мая 2019 года составило 463,6 тыс. голов. Поголовье птицы на 1 мая 2019 года составило 4,8 млн голов, что на 15,6% больше, чем на 1 мая 2018 года», – сказано в сообщении.

Также, средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями зерновых и зернобобовых культур повысились в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем предыдущего года на 16,8%(в том числе пшеницы – на 20,3%), картофеля – на 23,9%, овощных культур – на 48,7%.

Дешевле, чем в январе-апреле 2018 года, продавались плодовые и ягодные культуры – в 2,9 раза, яйца – на 20,7%, семена подсолнечника – на 8,5%, живые сельскохозяйственные животные – на 3%, молоко – на 0,9%.

Кроме того, на 1 мая 2019 года предприятия, которые непосредственно выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник, а также предприятия, которые занимаются их хранением и переработкой, имели в наличии 128,6 тыс. т зерна, в том числе 80,1 тыс. т пшеницы. Это на 31,2% меньше, чем на 1 мая 2018 года. Запасы семян подсолнечника сократились на 30,1% по сравнению с количеством, которое было на 1 мая 2018 года.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.