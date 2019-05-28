В Дружковке заработал «Мобильный администратор» (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) заработал сервис «Мобильный администратор» Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-служба Дружковского городского совета.

Так, на прошлой неделе «Мобильный администратор» впервые выехал к женщине, которая оказалась в трудной ситуации и не могла самостоятельно посетить ЦПАУ. «Работниками отдела предоставления административных услуг в сопровождении сотрудников КП "Муниципальная варта" были предоставлены в комплексе две услуги по жизненной ситуации, касающейся места регистрации заявителя», – говорится в сообщении.

Как сообщается, этим сервисом могут воспользоваться граждане, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно передвигаться, в том числе, находящиеся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города, люди пожилого возраста от 80 лет и старше, которые являются жителями:

города Дружковки;

пгт Олексеево-Дружковка;

пгт Райское;

пгт Новогригорьевка;

пгт Новониколаевка;

с. Красный Кут;

пос. Старорайское.

«Для получения государственной услуги с использованием сервиса "Мобильный администратор" нужно обратиться в ЦПАУ лицу, представляющему субъект обращения. Сделать это может кто-то из родных, лицо по доверенности или социальный работник», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Донецкой области на конец апреля 2019 года работали 29 ЦПАУ. На Донетчине работают над расширением спектра услуг и готовятся регистрировать автомобили в ЦПАУ.

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