Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Вместо участковых: В Украине запустили проект «Полицейский офицер громады». Новости

Вместо участковых: В Украине запустили проект «Полицейский офицер громады»

28.05.19 23:57ukranews.comНовости

Фото из открытых источников

Национальная полиция запустила проект полицейских офицеров общин вместо участковых. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передают «Українськi Новини».

По его словам, полицейские офицеры общин будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, в которых проживает около 28 млн человек.

Полицейские общин будут отличаться от участковых тем, что будут отвечать только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают, у них будет свой автомобиль, планшет и рабочий кабинет.

Они не будут привлекаться к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.

На данный момент на службу заступают первые 34 общинных офицера.

Комментарии