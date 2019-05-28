ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в неподконтрольном Докучаевске. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свежие повреждения гражданских объектов в результате стрельбы из стрелкового оружия во временно неподконтрольном украинской власти Докучаевске (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 28 мая.

«27 мая в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома № 102 на улице Ленина в северо-западной части н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели пробоину в нижней части рамы выходящего на юг окна, а также еще одну пробоину в верхней части рамы этого окна», – говорится в отчете.

По их оценке, повреждения возникли недавно вследствие огня из стрелкового оружия. «Присутствовавшая в квартире женщина (60-69 лет), которая представилась родственницей владельца квартиры, сообщила о том, что она обнаружила повреждения вечером 26 мая, когда проходила мимо этого дома», – уточняется в отчете.