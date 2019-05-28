В Верховной Раде открыли выставку рисунков и фото детей-переселенцев (Фото). Новости

Сегодня, 28 мая, в здании Верховной Рады Украины к Международному дню защиты детей состоялось открытие тематической экспозиции рисунков и фотографий детей переселенцев из Донецкой и Луганской областей под названием «Мирное небо – счастливые дети». Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

«С началом боевых действий в зоне АТО перед Украиной возникли новые вопросы в сфере защиты прав детей. Поэтому целью выставки "Мирное небо – счастливые дети" является привлечение внимания к проблемам детей-ровесников войны», – говорится в сообщении.

Организаторы выставки приглашают посетить «экспозицию рисунков и фотографий детей, родившихся на территории Киева и Киевской области в семьях вынужденных переселенцев из зоны АТО, приехавших из Донецкой и Луганской областей, с целью родить детей в зоне покоя, подальше от войны».

Выставка продлится до 31 мая в кулуарах I этажа здания ВРУ (ул. Грушевского, 5).