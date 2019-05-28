Трое жителей Покровского района стали жертвами аферистов. Новости

Трое жителей Покровского района (Донецкая обл.) стали очередными жертвами аферистов, которые, воспользовавшись их доверчивостью, провернули свои мошеннические схемы. Один из потерпевших потерял более 5 тыс. грн, «разблокируя» свою банковскую карту. Еще двое жителей хотели подзаработать, но стали заложниками кредитных обязательств. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, в полицию обратился 68-летний житель Родинского, который пожаловался на то, что после телефонного разговора с «сотрудником службы безопасности банка», с его счета пропали деньги. Оказалось, что мужчина получил SMS-сообщение о блокировке банковской карты и номер телефона, на который следует обратиться, чтобы ее разблокировать.

При дальнейшем разговоре с «сотрудником банка», мужчина назвал ему свои личные данные и пин-код банковской карты. Как только мужчина положил трубку, ему сразу же пришло сообщение о том, что со счета сняты все деньги. Догадавшись, что произошло это не без помощи незнакомца, с которым он общался по телефону, обманутый пенсионер пришел в полицию.

В этот же день к правоохранителям обратились еще двое граждан – 24-летний житель Покровска (до переименования – Красноармейск) и 19-летняя жительница Мирнограда (до переименования – Димитров), которые вместо обещанного заработка в интернете получили открытые на свое имя кредиты.

Как выяснилось, молодые люди попались в ловушку новой схемы мошенников, когда неизвестные предлагают людям стать посредниками платежных операций и за это получать комиссионные. Единственным условием «работодателей» было согласие на изменение финансового номера своей банковской карты. На самом деле мошенники таким образом получают персональные данные и банковские реквизиты граждан, которые по собственной неосмотрительности «привязали» свой счет к чужому телефону.

Оба пострадавших не догадывались, что их «комиссионные» – это доля кредита, который на них успели оформить злоумышленники. Так, покровчанин получил долговое обязательство в размере 5 тыс. грн, а жительница Мирнограда – 4 тыс. грн.

«По трем фактам мошенничества правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает для злоумышленников до 3-х лет ограничения свободы.

Правоохранители в очередной раз призывают жителей сохранять бдительность, и придерживаться следующих правил: