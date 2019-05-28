В неподконтрольной Михайловке обстрелом поврежден магазин, – ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свежие повреждения гражданских объектов в результате огня из стрелкового оружия во временно неподконтрольной украинской власти Михайловке (Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 28 мая.

«27 мая в магазине на первом этаже четырехэтажного жилого дома № 4 на улице Мира в н. п. Золотое‑5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели видели пробоину в раме выходящего на север окна, а также пулю калибра 7,62 мм на полу», – говорится в отчете.

По их оценке, повреждения возникли недавно вследствие огня из стрелкового оружия. «По словам женщины (50-59 лет), которая представилась продавцом в этом магазине, она обнаружила повреждение ранее утром», – уточняется в отчете.