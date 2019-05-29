На морском курорте «ДНР»: Как россиянин омывал «оккупантские пяточки» (Фото, видео). Новости

Житель Москвы Руслан Реутовский во время визита в «ДНР» посетил главный морской курорт «республики» – поселок Седово на Азовском море. Здесь он с друзьями остановился в одном из пансионатов.
Курортный сезон на Азовье не начался. В пансионате находится лишь охрана.
Москвич показал территорию базы отдыха, а также искупался в пока еще холодном Азовском море. «Надо наши оккупантские пяточки замочить обязательно. Ведь не зря же я сюда ехал», – озвучил он свое желание.
Также Реутовский продемонстрировал один из номеров пансионата. Он отметил, что номера здесь стоят около 1200 руб. в сутки (492 грн по местному курсу валют).
Москвич напомнил, что Седово находится близ границы с Россией. И территория РФ видна даже из этого пансионата.
Напомним, поселок Седово на берегу Азовского моря – главный морской курорт неподконтрольного Донбасса. На въезде в поселок установлен блокпост, прохождение которого в прежние курортные сезоны занимало несколько часов из-за огромных очередей. В сезоне-2019 возобновили требование – на блокпосту отдыхающие должны заполнять своеобразные «миграционные карты».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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