Хранил полгода: Житель Бахмута сдал в полицию боеприпасы. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) местный житель добровольно принес полицейским 93 патрона различного калибра. Мужчина будет освобожден от ответственности за хранение боеприпасов. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Таким образом, не только освободившись от ответственности за незаконное хранение боеприпасов, но и предупредив возможные негативные последствия опрометчивого обращения со взрывчатыми предметами.

Так, в полицию обратился 40-летний местный житель, который почти полгода назад нашел 93 патрона различного калибра и принес их домой. Но, спустя время, решил сдать опасную находку правоохранителям.

Правоохранители напомнили, что согласно ч. 3 статьи 263 УК Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Добровольно сдав незарегистрированное оружие, боеприпасы, граждане не только освобождаются от ответственности за незаконное хранение, но и имеют возможность оформить добровольно выданное оружие в личную собственность.

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