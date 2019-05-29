Журналисты показали, как «работают» пункты выдачи паспортов для «Л-ДНР» в России (Фото). Новости

Для выдачи российских паспортов жителям «республик» в Ростовской области месяц назад были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Однако они до сих пор не работают.

Так, журналистка российской «Новой газеты», посетила данные пункты 20 мая.

Она напомнила, что указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для жителей «Л-ДНР» вышел 24 апреля. И уже через пару дней российские государственные телеканалы показали красиво оборудованные два пункта приема документов в Ростовской области. В сюжетах были продемонстрированы и сотрудники этих пунктов, которые в первый же день приняли «чуть меньше сотни» комплектов бумаг. И еще триста тысяч у них уже «в процессе оформления».

Пункт в Новошахтинске в сюжетах россТВ от 29 апреля

Именно эти «радостные телесюжеты» побудили журналистку посетить пункты спустя месяц после их открытия. Как оказалось, центры в Новошахтинске и Покровском не работают.

Село Покровское находится в 30 км от Таганрога, полтора часа пути на рейсовом автобусе.

Адрес и часы работы специального паспортного стола в интернете найти невозможно, но местные жители сразу укажут дорогу к поселковому кинотеатру – в нем расположился паспортный стол. «Я приехала сюда в понедельник, в полдень. Самое рабочее время. Над входом реяли два флага. Один – российский триколор. Другой – будто уже слившиеся вместе флаги России и Украины: сверху полосы жовто-блакитные, потом одна красная, а вертикально рядом — белая. Оказывается, так удачно выглядит флаг Ростовской области», – отмечает журналистка.

В паспортном столе дверь была закрыта, ее охранял полицейский микроавтобус. Один из силовиков пояснил, что пункт не работает. «Ну да, пишут, что работает. Но не работает. Когда начнет – не знаю», – сказал он.

В Новошахтинске, который расположен в 80 км от Покровского, ситуация была аналогичной. Здесь паспортный стол оборудовали в городском клубе. С фасада – городской клуб, с торца – флаги, перед закрытой дверью – полицейская машина и одинокий росгвардеец в берете. «Здесь только будут выдавать готовые паспорта. Здесь, кроме меня, вообще никого нет», – объяснил он.

Корреспондент издания «Кавказский узел» посетил пункт в Новошахтинске 17 мая. Он отмечает, что паспортный стол находится на окраине города – в поселке Новая Соколовка. Рядом проходит трасса, ведущая на пункт пропуска на границе с Украиной (на данный момент неконтролируемый Украиной участок). Корреспонденту не удалось попасть в центр выдачи паспортов. Полицейские, охранявшие огороженное по периметру здание, также сообщили, что пункт не работает, и здесь не принимают документы непосредственно от граждан.

Неподалеку коммунальщики ремонтировали дорогу. Они рассказали, что в некоторые дни видели подходящих к зданию людей. Однако больших скоплений не заметили. «Люди заходили за забор, но мы не обращали внимание – пускают их в здание, или нет», – пояснил один из рабочих.

В день визита корреспондента «Кавказского узла» в паспортный стол не обратился ни один человек – центр был закрыт.

«Если бы не радостные телесюжеты, я бы не удивилась. С самого начала было известно, что в Ростовской области все начнется только тогда, когда жители "республик" подадут бумаги у себя по месту прописки. В пункты на российской территории документы привезут уполномоченные товарищи из "ДНР" и "ЛНР"», – пояснила журналистка «Новой газеты».

Как уточняли в своих сюжетах российские телеканалы, получать паспорта РФ жители «Л-ДНР» в данных пунктах Ростовской области должны будут лично. Они пройдут процедуру дактилоскопии (снятие отпечатков пальцев), фотографирования, принесут присягу гражданина России, и тогда им выдадут паспорт. Процесс от подачи документов до выдачи паспорта должен составить до 3-х месяцев.

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