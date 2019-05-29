На Луганщине продолжается процесс перерегистрации избирателей. Новости

В Луганской области продолжается процесс перерегистрации избирателей, который начался 24 мая и продлится до 15 июля.

Как сообщила начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Северодонецкого городского совета Елена Ткачева, за последние 4 дня в Северодонецке сменили место голосования на парламентских выборах почти 20 человек.

«Временная смена избирательного адреса обязательно нуждается в документальном подтверждении – паспорт гражданина Украины, не заграничный паспорт, не справка», – говорит она.

Чтобы изменить место регистрации на место фактического пребывания, избирателю обязательно необходим паспорт Украины. Остальные необходимые документы зависят от причин перерегистрации. «Что касается подтверждающих документов, есть много вариантов. Это может быть справка с места работы, приказ с места работы, договор, зарегистрированный в налоговой соответствующим образом», – информирует начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Северодонецка.

«Внутренне перемещенные лица не предоставляют подтверждающие документы. Им достаточно просто иметь при себе паспорт», – добавила Елена Ткачева.

Ежедневно в Северодонецке 5 штатных работников принимают избирателей с 8 до 17 часов.

Среди желающих сменить место голосования в Северодонецке и переселенка Марина Терещенко. Женщина рассказала, что проходит такую процедуру в третий раз, предыдущие два раза получала справки для голосования на выборах президента Украины.

«Передо мной стояли 2-3 человека. Очередь была небольшая. За 5 минут можно справиться. В прошлый раз перед вторым туром [выборов президента] я выстояла несколько дней в огромных очередях, но так и не смогла перерегистрироваться, поэтому в этот раз решила прийти через несколько дней после открытия такой возможности», – отметила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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