Страшно: Жители прифронтового Чермалыка живут под постоянными обстрелами. Новости

Жители прифронтовых сел, расположенных вблизи Мариуполя (Донецкая обл.), несмотря на постоянные обстрелы, пытаются жить привычной жизнью.

В прифронтовом селе Чермалык местные жители рассказали патрулям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о постоянных обстрелах. Позиции членов незаконных формирований (НВФ) «ДНР» расположены на берегу реки Кальмиус. Стреляют как из стрелкового оружия, так и из тяжелого вооружения. Попадания пуль от автоматов и снарядов крупнокалиберных пулеметов в дома мирных жителей здесь давно не редкость.

Жительница Чермалыка Ольга Ивановна – местный фермер. За время войны на Донбассе женщина потеряла внука. Он подорвался на тракторе, наехав на противотанковую мину. Женщина теперь хозяйствует сама под постоянные звуки канонады. Отмечает, что днем уже научилась распознавать по взрывам и выстрелам как, где и когда нужно спрятаться, но страшнее всего ночью. «Это плохо, это невозможно. Лежишь ночью, бабах – и больше не спишь. И в два часа ночи бывает, и во сколько угодно», – говорит она.

В дом женщины-продавца в местном магазине Елены пуля ночью попала в окно. «Стреляют каждый день, мы уже привыкли. Конечно, хочется тишины. Ко мне в спальню пуля прилетела, но, слава Богу, не насквозь, только разбила переднее окно и все», – рассказала она.

В Чермалыке нет опорных позиций украинских военных, здесь только мирные жители. Это хорошо известно участникам НВФ, но они не перестают обстреливать населенный пункт.

На улицах Чермалыка людей немного. Местные жители отмечают, что лишний раз появиться на открытой местности здесь небезопасно. Почти у каждого своя история о погибшем или раненом соседе или родственнике. «Мы живем так, а пару дней назад мы вообще "танцевали" – дом трясется. Боимся даже на работу ехать, боимся даже на автобус идти, потому что всякое бывает. Дома собираешься идти на работу, и страшно», – рассказала жительница Чермалыка Светлана.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»

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